هل يكون ألابا هدية الريال في "الميركاتو"؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

يعد اللاعب النمساوي ديفيد ألابا، من أفضل اللاعبين على مستوى العالم حالياً الذين يشغلون مركز الظهير الأيسر، حيث يعتبر من أهم الركائز الأساسية في بايرن ميونخ في السنوات الأخيرة. وارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في آخر موسمين بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، ولكن تمسك النادي "البافاري" بخدماته جعل انتقاله إلى "البلوغرانا" أمراً في غاية الصعوبة. في المقابل قد تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تطورات جديدة بشأن مستقبل ألابا مع البايرن، ولكن قد يكون مصير اللاعب النمساوي إلى وجهة مختلفة غير متوقعة بعيداً عن برشلونة، بعدما بات الظهير الأيسر لبايرن ميونخ، أحد الأهداف الرئيسية لريال مدريد في الموسم الجديد، حيث ينتهي تعاقده مع فريقه في صيف 2021، وقد يسمح له العملاق "البافاري" بالرحيل في نهاية الموسم الجاري، لتجنب خسارته مجاناً. وفي الوقت الذي يمتلك فيه ريال مدريد، النجم البرازيلي مارسيلو، الذي يعد من العلامات المؤثرة في مسيرة "الميرنغي" في السنوات الماضية، إلا أن غموض موقفه مارسيلو وإمكانية رحيله إلى الدوري الإيطالي قد يجعل الريال يفكر سريعاً في البديل المناسب. ويتمتع ديفيد ألابا بالتنوع الكبير والخصائص المختلفة التي تجعله قادراً على اللعب في اليسار ووسط الملعب الهجومي والدفاعي وخط الدفاع، ما تجعله عامل جذب كبير بالنسبة إلى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يسعى إلى تطوير أداء الفريق في الموسم المقبل، بعدما عانى كثيراً على المستويين الدفاعي والهجومي. ولا شك أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد قد تلعب دوراً إيجابياً هذه المرة مع ريال مدريد بشأن حسم صفقة اللاعب النمساوي، حيث أنه إلى جانب أن عقده سينتهي في 2021 مع بايرن ميونخ، سيكون بإمكان "الملكي" حسم الصفقة بمقابل مادي معقول، بعدما تراجعت القيمة السوقية لديفيد ألابا من 65 مليون يورو إلى 52 مليون يورو.

