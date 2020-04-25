لاعب بصدد الاستفاقة إثر غيبوبة بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

بدأ لاعب وسط مونبلييه الفرنسي، جونيور سامبيا، اليوم السبت، عملية الاستفاقة بعد دخوله منذ الخميس الماضي في غيبوبة اصطناعية لإصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن وكيل أعماله، فريدريك جيرا. بدأت القصة عندما دخل صاحب الـ23 عاما المستشفى الثلاثاء الماضي بسبب التهاب حاد في المعدة، وبعض خضوعه لأول اختبار للكشف عن الفيروس التاجي كإجراء احترازي، جاءت النتيجة السلبية، إلا أن حالته تدهورت سريعاً، ووضعه على جهاز التنفس، ودخوله في حالة غيبوبة اصطناعية الخميس الماضي. وأشار جيرا، وكيل أعمال اللاعب، في تصريحات لصحيفة ليكيب الرياضية اليومية "لقد احترم قواعد التباعد الاجتماعي. لقد كان يخرج بمفرده للركض أو للتسوق بجانب منزله، حيث لا يوجد عدد كبير من الناس". وأضاف الوكيل أن الاختبار الثاني الذي أجراه اللاعب الأسمر أثبت إصابته بالعدوى، بينما أكد أن حالة اللاعب الشاب مستقرة، وأبدى ثقته في أنه سيتحسن تدريجياً.

