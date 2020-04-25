شكرا لقرائتكم جنش: أيمن طاهر الأب الروحى وله فضل كبير عليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تفاصيل علاقته بمدربه الأسبق أيمن طاهر الذى يشغل مدرب حراس مرمى المنتخب في الفترة الحالية مؤكدا أن الأخير بمثابة الأب الروحى بالنسبة له.

قال جنش في تصريحات لقناة الزمالك إنه يعتبر أيمن طاهر مصدره الأساسي في اتخاذ القرارات التي تقف عائقا أمامه موضحا أن طاهر ساعده كثيرا في بعض الأوقات الصعبة التي تعرض لها خاصة خلال إصابته الأخيرة مع المنتخب الوطنى.

أضاف جنش:" الكابتن أيمن طاهر ينصحنى دائما بالتدريب والاجتهاد خلال فترة الحجر المنزلى التي يعيشها اللاعبون في الفترة الحالية" مختتما:" أيمن طاهر له فضل كبير عليا ولن أستطيع نكرانه".