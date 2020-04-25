شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الناس نسيت الكورونا وعاملين قهاوى أمام البيوت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حذر طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق الشعب المصرى من الاستهتار والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم وحصد أرواح الألآف.
قال يحيى خلال تقديمه برنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك إن المواطنيين المصريين نسيوا وباء كورونا ويتجمعون بطريقة غير لائقة في الشوارع والأسواق موجها رسالة للجميع بضرورة الالتزام حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.
أكد يحيى أن الحكومة كانت كريمة في التعامل مع الشعب المصري منتقدا البعض اللذين يقومون بعمل تجمعات أمام البيوت لتعويض غلق المقاهى مشددا على الجميع بضرورة اتباع أوامر الدولة حتى لا ينتهى الأمر بدخول النفق المظلم.
تابع نجم الزمالك الأسبق :" لا بد أن يكون لدينا حرص على صحتنا أولادنا وأهالينا هناك مغلقة بالكامل مش معنى التقدير يبقى نستهتر الخطر ".
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