شكرا لقرائتكم سيسيه ينتظر موقف الزمالك قبل الموافقة على العروض المحلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري والمعار هذا الموسم من الزمالك ، مناقشة جميع العروض المحلية التي تلقاها مؤخرا انتظارا لموقف الزمالك في الموسم المقبل.

وكشف مصدر مقرب من سيسيه انه يرفض الانتقال لاي نادي مصري في حالة رحيله عن الزمالك سوى الاتحاد السكندري، او الاحتراف خارج مصر.

من ناحية اخري يحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي متابعة تنفيذ لاعبي الفريق للبرنامج التدريبي المكلفين به خلال شهر رمضان الجاري، وذلك لضمان تحقيق اللاعبين اكبر استفادة من البرنامج خلال فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا المنتشر.

Advertisements

ويحضر الجهاز المعاون تقرير يوميا لكارتيرون عن تدريبات اللاعبين في رمضان مرفقا به بعض الفيديوهات التي يرسلها اللاعبون للجهاز الفني اثناء خوض التدريباتن ويقوم كارتيرون بمناقشة التقرير مع جهازه المعاون بشكل مستمر.

طالب باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، أخصائى التغذية بالفريق بوضع برنامج تغذية خاص للاعبين خلال شهر رمضان الكريم لتجنب زيادة أوزانهم خلال الشهر المبارك، تحسبا لعودة النشاط الرياضى فى أى وقت بعد شهر رمضان، خاصة فى ظل توقفه فى الوقت الحالى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وقرر كارتيرون متابعة برنامج التغذية الخاص باللاعبين مع الجهاز الطبى للفريق، ومتابعة حالة كل لاعب على الصعيد البدنى حرصا على حفاظ اللاعبين على لياقتهم خلال الفترة المقبلة.