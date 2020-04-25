شكرا لقرائتكم شارة القيادة إغراء أندية الدوري لضم حسام عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال مستقبل حسام عاشور قائد النادي الأهلي غامضاً، بعد رفض لجنة التخطيط الحمراء تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتم منح اللاعب عرضاً حال الموافقة على الاعتزال بنهاية الموسم في الوقت الذي يري عاشور أن بإمكانه اللعب لمدة موسمين من الأن على أقل تقدير.

وأغرت عدد من الأندية المحلية التي ترغب في الحصول على خدمات حسام عاشور ومنها الاتحاد السكندري وسموحة حسام عاشور بالحصول على شارة القيادة بمجرد انتقاله للفريق بخلاف بعض الامتيازات الأخرى، ومنها اعفائه من نسبة المشاركة والضرائب.

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ويُفضل حسام عاشور الرحيل خارج مصر بعد تلقيه أكثر من عرض خليجي مفضلاً أياهم على العروض المحلية التي تلقاها لرغبته في عدم ارتداء قيمص أي نادي في مصر غير الأهلي، ويدرس حسام عاشور العروض الخليجية التي تلقاها في الأيام الأخيرة بعناية، قبل إعلان قراره النهائي سواء بالانتقال لنادي أخر أو الاعتزال بنهاية الموسم داخل جدران القلعة الحمراء، في ظل رفض لجنة التخطيط تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويعقد حسام عاشور قائد النادي الأهلي في الوقت الحالي جلسات اجتماع مع مسئولي الأندية الراغبة في الحصول على خدماته سواء داخل مصر أو خارجها، لسماع عروضهم ودراسة الموقف بدقة قبل تحديد موقفه النهائي، وعقد عاشور جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي، أبلغه فيها عن عدم رضاه عن جلسته مع لجنة التخطيط والتي شهدت ابلاغه برفض تجديد عقده.

وعرض الأهلي على عاشور استثنائه من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد.