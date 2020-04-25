شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف عن سبب عدم صرف الدعم المالى لأندية القسم الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، سبب عدم صرف دعم مالى لأندية القسم الرابع رغم صرف شيكات لأندية القسمين الثانى والثالث، وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أنه تم صرف الدعم المالى للأندية المرتبطة بعقود مع اللاعبين حتى تستطيع الوفاء بجزء من هذه التعاقدات، بينما أندية القسم الرابع تضم لاعبين هواة وليس هناك عقود لهم وبالتالى لم يصرف اتحاد الكرة دعما ماليا لها.

ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة صرف شيكات الدعم وقدرها 50 ألف جنيه لأندية القسم الرابع، واكتفت بالصرف لأندية القسمين الثانى والثالث فقط.

وأنهى اتحاد الكرة اللغط الدائر بين الأندية حول قيمة الدعم المالى المخصص لها، وقررت اللجنة الخماسية صرف شيكات بقيمة 50 ألف جنيه لأندية القسمين الثانى والثالث، على أن تتسلم الأندية الشيكات على دفعات، بينما أجلت اللجنة الخماسية صرف شيكات أندية القسم الرابع لوقت لاحق قبل أن ترفض اللجنة الصرف لها.

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وكانت أنباء متضاربة وصلت الأندية حول قيمة الدعم المخصص لها من جانب الجبلاية، حيث ترددت أنباء عن حصول أندية القسم الثانى على 70 ألفا و50 ألفا للثالث و30 ألفا للرابع، قبل أن يصل مندوبو الأندية للجبلاية ويتأكدوا من تخصيص شيكات متساوية لأندية القسمين الثانى والثالث بقيمة 50 ألف جنيه، بينما تم تأجيل البت فى مصير شيكات القسم الرابع.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تخفيض رواتب مدربى المنتخبات الوطنية فى المرحلة الحالية فى ظل تعليق النشاط الكروى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، من ناحية، ومن ناحية أخرى كى يتم الاستفادة من المبالغ التى سيتم تخفيضها لدعم أندية القسمين الثالث والرابع التى تعانى من أزمات مالية طاحنة بعد توقف النشاط.

وحرص جهاز المنتخب الوطنى الأول، بقيادة حسام البدرى، على المشاركة المجتمعية للمساهمة فى رفع العناء عن كاهل الأسر المتضررة من الظروف الصعبة الطارئة بالبلاد بسبب فيروس كورونا، وتحمل جهاز المنتخب تكاليف 120 أسرة من متضررى تلك الأحداث.