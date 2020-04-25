شكرا لقرائتكم هداف الدوري الإكوادوري مرشح لتدعيم صفوف الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض أحد وكلاء اللاعبين الجناح الإكوادوري كارلوس جارسيس لاعب فريق دلفين الإكوادوري، على مسئولي النادي الأهلي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتباره من المراكز المطلوبة في الأهلي.

ويرغب الأهلي في تعويض رحيل رمضان صبحي المتوقع عن القلعة الحمراء في الصيف المقبل، في ظل رغبة اللاعب في العودة إلى أوروبا لاستكمال رحلته الاحترافية، خاصة مع وجود اهتمام من أكثر من نادي أوروبي بضم اللاعبن خاصة أندية الدوري الإيطالي.

ويمتد عقد جارسيس مع نادي دلفين حتى ديسمبر من العام الحالي 2020، أي أنه عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وقد يتمكن مسئولي القلعة الحمراء من شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب مع ناديه إذا رغب في استقدامه.

Advertisements

يبلغ جاسيس من العمر 30 عاما ويلعب في مركز صانع الألعاب والجناح، ويبلغ طوله 1.84 سم ، فيما تبلغ قيمته السوقية 1.60 مليون جنيه استرليني.

ولعب كارلوس جارسيس مباراتين مع منتخب الاكوادور ، بينما لعب مع فريقه هذا الموسم 7 مباريات وسجل 3 أهداف ولم يصنع أية أهداف.

وتعثرت مفاوضات الأهلي مع الأوروجوياني جاستون سيرينو جناح صن داونز الجنوب افريقي في ظل تمسك ادارة ناديه ببقائه ورفض بيعه في الصيف المقبل.