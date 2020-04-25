شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 25 / 4 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 25 / 4 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، رمضان صبحي يرفض الانتقال لبيراميدز حال الرحيل عن الأهلي رمضان صبحي يرفض الانتقال لبيراميدز حال الرحيل عن الأهلي اتحاد الكرة يخصم 15% من راتب ربيع ياسين الأهلي ينفي العروض المحلية لشراء حارس الفريق فى ميركاتو الصيف الأهلي يتابع مع مونتييري تطورات شكوى كوليبالي وأجاي فى "فيفا" كارتيرون يضع برنامج تغذية خاص للاعبى الزمالك فى شهر رمضان Advertisements لائحة اتحاد الكرة: إلغاء مجالس إدارات المناطق والاكتفاء بمدير تنفيذي فايلر يطلب ضم أخصائي تأهيل إصابات للجهاز الفنى للأهلي باهر المحمدى يجدد مطالبة الإسماعيلى بتعديل عقده مالياً

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 25 / 4 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.