شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى ينضم للأندية الراغبة فى التعاقد مع معروف يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرغب مسئولى نادى إنبى فى التعاقد مع اللاعب النيجيرى معروف يوسف لاعب الزمالك المعار إلي المقاولون العرب هذا الموسم ، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وذلك لدعم الفريق البترولى الموسم المقبل .

ورفض النيجيري معروف يوسف لاعب الزمالك المعار الي المقاولون العرب ، فكرة طرح اسمه ضمن صفقات تبادلية بين الزمالك والأندية الأخرى متمسكا بتحديد مصيره واختيار النادي الذي سيلعب له وفقا للعروض التي تلقاها و المفاضلة بينها.

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وكشف أسامة فرحات وكيل معروف يوسف انه ينتظر قرار الزمالك بقيده في قائمة الفريق الموسم المقبل، وفي حالة عدم قيده فانه يرفض ان يحدد الزمالك النادي الذي سينتقل اليه في ظل تلقيه عدة عروض من اندية داخل وخارج مصر.

وينتظر معروف يوسف قرار الزمالك النهائي بعودته الي الفريق الموسم المقبل عقب انتهاء اعارته مع المقاولون العرب، حيث كشف أسامة فرحات وكيل اعمال اللاعب ان النيجيري يرفض مبدأ التجديد للزمالك ثم اعارته مرة اخري الي أي نادي وفقا للسيناريو الذي تم الموسمين الماضيين، مضيفا ان معروف يوسف يرغب في المشاركة بصفوف الزمالك في الموسم المقبل وقيده في قائمة الفريق او البيع النهائي في ظل امتلاكه العديد من العروض داخل وخارج مصر.

وأكد أسامة فرحات ان معروف يوسف يمتلك عروض خليجية من الامارات والسعودية بالإضافة الي رغبة المقاولون في شراءه من الزمالك نهائيا، وكذلك بعض أندية الدوري المصري، مؤكدا ان إدارة الزمالك ان كانت ستعيد اعارة اللاعب مرة اخري في الموسم المقبل فانه لن يجدد تعاقده مع الفريق الذي يتبقي فيه موسم واحد فقط ويحق له التوقيع في يناير المقبل لأي نادي.