شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نجوم مرفوضين في الأهلي بتوصية فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط الجهاز الفني بالأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر للتعاقد مع لاعبين جدد أو استعادة بعض اللاعبين المعارين، في الوقت الذي يتحفظ فيه على عدة بعض الأسماء أو يرغب في رحيل بعض اللاعبين المقيدين بصفوف الفريق الأحمر بالموسم الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لتوصيات السويسري رينيه فايلر افإن أككثر من لاعب لن يكون ضمن خطة الهلي بالموسم الجديد، حيث يتحفظ على بقاء أكثر من لاعب في صفوف الفريق الأحمر ، لأسباب مختلفة ما بين صدام الخواجة السويسري مع بعض اللاعبين أو تحفظه على بقاء لاعبين لعدم القناعة بإمكانياته الفنية أو أسلوب لعبه الذي لا يتناسب طريقى لعب فايلر.

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أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه ولجنة التخطيط برغبته في عودة الثلاثي عمار حمدي ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الفريق بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذي عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتي وصل عددها لـ14 لاعب.

ويقدم ثلاثي الأهلي عمار وشريف واكرم مستوى متميز مع فرقهم التي تم اعارتهم لها وهي طلائع الجيش وانبي والجونة، الأمر الذي دفع فايلر ومعاونيه لاتخاذ قرار شبه نهائي بعودتهم، حيث سيدعم الثنائي شريف وعمار خط الهجوم في ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحي وصالح جمعة، في الوقت الذي ستكون عودة أكرم توفيق لسد الحاجة في مركزي لاعب الوسط المدافع والظهير الأيمن بعد رحيل حسام عاشور وأحمد فتحي.

في الوقت الذي دخل ناصر ماهر صانع العاب الفريق المعار لسموحة في الصورة، في ظل وجود قناعة من فايلر بقدراته الفنية، إلا أن الصفقات الجديدة ستحسم بشكل كبير عودته من عدمها ،وان كان الاتجاه الأقرب هو استعادة اللاعب بعد أن نجح في خطف الأنظار بشدة اليه خلال فترة اعارته لسموحة.