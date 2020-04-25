شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يستعيد ذكريات الطفولة بـ"طائرة ورق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد إمام عاشور لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، ذكريات الطفولة، مستعينًا بطائرة ورقية، حيث قام اللاعب بنشر مقطع فيديو قصير خلال التحكم فى طائرة ورقية، وعلق أحد أصدقائه: "ملك الهليكوبتر فى مصر".

فى سياق متصل يفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خروج إمام عاشور، صانع ألعاب الفريق الأبيض، معارا فى الموسم الجديد من قلعة ميت عقبة حتى يشارك بشكل أساسى بصورة منتظمة، ثم يعود إلى الفريق الأبيض عقب نهاية تلك الإعارة.