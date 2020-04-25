الامارات | علي معلول ينهار في برنامج “رامز مجنون رسمي”

شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول ينهار في برنامج “رامز مجنون رسمي” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان المصري رامز جلال في برنامجه “رامز مجنون رسمي” عن نقطة ضعف نجم فريق الأهلي المصري المحترف على معلول، بعد أن استضافه في ثاني حلقات برنامجه الكوميدي والذي لاقى العديد من الانتقادات بعد عرض أول حلقة وكانت أمام غادة عادل الممثلة المصرية.

وخلال البرنامج ظهر أن نجم النادي الأهلي يخشى بشكل كبير من الحيوانات بعد أن حاول رامز جلال أن يقرب منه ثعبان بيده ليؤكد له معلول أنه يخشى أن تمر بجواره نمله وليس ثعبان كما كشف عن خوفه من القطط والكلاب وأي حيوانات أخرى وتوسل لرامز جلال أن يبعد أي حيوانات عنه.

ولكن الطريف أنه عندما حاول رامز جلال مفاوضة اللاعب وقال له: “أستطيع الأن استغلال نقطة ضعفك والتوقيع للزمالك”، رد اللاعب: “لا هات الثعبان أفضل، كله إلا جمهور الأهلي”.

