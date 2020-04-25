شكرا لقرائتكم خبر عن كيريوس يرفض مقترح فيدرر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الأسترالى نيك كيريوس فكرة دمج رابطة لاعبى التنس المحترفين ورابطة لاعبات التنس المحترفات التى اقترحها السويسرى روجر فيدرر، والتى أكدت عدة منظمات معنية بالتنس أنها جارية بالفعل.

وكتب كيريوس عبر شبكة التواصل الاجتماعى (تويتر): «لا يجب أن نندمج» بعد أن أعرب عن رفضه لهذه المبادرة. وتابع: «هل سأل أحد أغلبية أعضاء رابطة لاعبى التنس المحترفين عن رأيهم بشأن الاندماج مع رابطة لاعبات التنس المحترفات وكيف سيكون ذلك جيدا بالنسبة لنا؟». ويقوم مقترح فيدرر ونجوم آخرين مثل بيلى جان كينج ورافائيل نادال ورئيس رابطة لاعبى التنس أندريا جودنزى على دمج الاتحادين فى كيان أكبر تختفى فيه الاختلافات الموجودة بالوقت الحالى.

على جانب آخر، قال آندى موراى، المصنف الأول عالميا سابقا، إن التنس سيكون من بين آخر الرياضات العائدة من التوقف بعد تعافى العالم من جائحة فيروس كورونا. وتوقف الموسم فى مارس الماضى وسيستمر ذلك حتى منتصف يوليو المقبل على الأقل، وهو ما يضر بالجدول المزدحم ويحرم اللاعبين الأقل تصنيفا، الذين يعتمدون فقط على جوائز البطولات المالية، من كسب قوتهم. وأبلغ موراى محطة سى. إن.إن «أعتقد أن التنس سيكون من بين آخر الرياضات التى تعود لطبيعتها، لأن اللاعبين والمدربين والفرق من جميع أنحاء العالم يذهبون إلى منطقة واحدة». وكان اللاعب البالغ عمره 32 عاما، والذى تعافى من جراحة أعلى الفخذ العام الماضى ليفوز ببطولة أنتويرب فى أكتوبر الماضى، يسعى للمشاركة فى بطولة ميامى المفتوحة فى مارس بعد تعافيه من إصابة أخرى أعلى الفخذ. وقال «سأشعر بالمفاجأة لو عادت الرياضة بحلول سبتمبر المقبل».

وتعرضت أوروبا وأمريكا لأسوأ انتشار للفيروس، بالإضافة إلى وفاة الآلاف فى القارتين. وتأجلت بطولة فرنسا المفتوحة لتقام فى الفترة من 20 سبتمبر وحتى الرابع من أكتوبر المقبلين، بينما تم إلغاء بطولة ويمبلدون التى كان من المقرر انطلاقها فى نهاية يونيو المقبل. وقال منظمو بطولة أمريكا المفتوحة الأسبوع الماضى إنه من المحتمل إقامتها بدون جماهير لكن فى الأغلب لن يحدث ذلك. وأضاف موراى «يجب أن نشعر بعودة العالم إلى طبيعته مرة أخرى والسفر أيضا قبل عودة التنس خاصة البطولات الكبرى».