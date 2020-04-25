شكرا لقرائتكم خبر عن تسيتسيباس وفوزنياكى يشاركان في بطولة مدريد الافتراضية للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتملت قائمة اللاعبين المشاركين فى النسخة الافتراضية من بطولة مدريد المفتوحة للتنس بانضمام كل من اليونانى ستيفانوس تسيتسيباس والكندى دنيس شابوفالوف والدنماركية كارولين فوزنياكى والكرواتية دونا فيكتش. وينضم هؤلاء لقائمة طويلة من اللاعبين الذين أكدوا مشاركتهم، من بينهم رافائيل نادال، وآندى موراى، وألكسندر زفيريف، وجايل مونفيس. وحول مشاركته فى هذه النسخة غير المسبوقة، قال تسيتيباس مازحا «أنا سعيد لأننى سأثبت لوالدى أنهما على خطأ حين كانا يقولان لى إن ألعاب الفيديو لن تفيدنى بشىء».

من جانبها، أكدت فيكتش أن هذه المبادرة توحد «عالم التنس فى هذه اللحظات الصعبة» فى الوقت الذى ثمنت فيه الجانب التضامنى من المنافسة. وستمنح البطولة تبرعًا بقيمة 150.000 يورو فى منافسات الرجال والنساء، حيث سيتمكن الفائزون من تحديد المبلغ الذى يقدمونه للاعبى التنس الذين يعانون من مشكلات اقتصادية فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى إجمالى 50 ألف يورو سيتم تخصيصها بالكامل لتخفيف الأثر الاجتماعى لوباء كوفيد-19 الذى تسبب فى تعليق أو إلغاء كافة الأحداث والبطولات الرياضية تقريبا. وستجرى المنافسات بين يومى 27 و30 إبريل الجارى.

لاعب التنس نادال - صورة أرشيفية

على جانب آخر، عطلت المنافسات فيما اعتبرها أسوأ فترة ممكنة بالنسبة له، وبلغ زفيريف لأول مرة فى مسيرته قبل نهائى إحدى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى فى بطولة أستراليا المفتوحة فى يناير الماضى. وتوقف المنافسات فى منتصف مارس حتى منتصف يوليو على أدنى تقدير، بسبب فيروس كورونا.

وقال زفيريف فى مقابلة عبر الهاتف مع وكالة الأنباء الألمانية من فلوريدا: «كنت قريبا للغاية من لقب جراند سلام». وأوضح زفيريف «23 سنة» يوم الإثنين الماضى: «ضربات إرسالى كانت تتحسن، شعرت براحة حقيقية داخل الملعب، كان بمقدورى التقدم فى مراكز التصنيف، لكن هناك أمور أكثر أهمية حاليا». وسبق للنجم الصاعد بقوة فى عالم التنس، الصعود للمركز الثالث فى التصنيف العالمى، لكنه يحتل الآن المركز السابع. وتوج زفيريف بـ11 لقبا خلال مسيرته من بينها لقب البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبى التنس المحترفين فى 2018، بينما كانت أبرز إنجازاته بلوغ قبل نهائى بطولة أستراليا.