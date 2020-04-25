شكرا لقرائتكم خبر عن خطط طوارئ في مانشستر يونايتد بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب كيران ماكينا، مساعد مدرب فريق مانشستر يونايتد، عن أمله فى العودة للتدريبات الشهر المقبل، مشيرا إلى أن النادى لديه العديد من خطط الطوارئ، حال تقرر مد فترة الإغلاق. وتسبب فيروس كورونا المستجد فى تعليق مباريات الدورى الإنجليزى، منذ الشهر الماضى ولأجل غير مسمى، بينما بدأت نتائج مانشستر يونايتد فى التحسن. وحافظ مانشستر يونايتد على سجله خاليًا من الهزائم فى مبارياته الـ11 الأخيرة بمختلف المسابقات. ويعمل كل لاعب فى يونايتد وفق خطط فردية وجماعية، أثناء فترة الإغلاق، والتى ستراجعها الحكومة فى السابع من مايو المقبل. ويعمل يونايتد على فرضية أن لاعبيه قد يتمكنون من التجمع، إذا تم تخفيف بعض القيود، على الرغم من أن ماكينا يشدد على أن لديهم استراتيجيات بديلة.

وقال ماكينا، لموقع مانشستر يونايتد: «فى الوقت الحالى، نعمل من أجل تخفيف الإغلاق بعد الموعد النهائى التالى والقدرة على العودة إلى نوع من التدريب». وأضاف: «نحن نعمل على هذا الجدول الزمنى فى الوقت الحالى، ولكن إذا أردنا العودة مرة أخرى، فلدينا خطة (ب) وخطة (ج) جاهزتان بالفعل». ولم يعط الدورى الإنجليزى أى مؤشر قوى عما إذا كان الموسم سيكتمل حتى نهايته، ليثير التكهنات بشأن اتخاذ القرار النهائى. إذا تم استئناف النشاط الكروى فى إنجلترا قريبا، يعتقد ماكينا أن إنهاء مسابقة الدورى الممتاز يجب أن يكون لها الأولوية قبل بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى. وأردف: «أعتقد أن الجميع ربما يدرك أن الدورى يجب أن يكون له الأسبقية من حيث ما إذا كان هناك جدول زمنى محدد. هذا شىء تمت مناقشته».

واستطرد: «من الواضح أن كأس الاتحاد الإنجليزى مهم للبلاد ومهم لنا كناد أيضا. يبدو الجدول الزمنى ضيقا فى نهاية الموسم، والمسابقات الأوروبية حريصة حقا على البدء فى أغسطس المقبل». وأكمل: «اللاعبون يحافظون على مستوى أعلى من اللياقة البدنية، لذلك لا نتوقع أن يكون هناك الكثير من الانخفاض فى لياقتهم البدنية بشكل عام». وختم: «فى الوقت الحالى، نحن نعمل على فرضية أنه سيكون لدينا فترة تدريب قصيرة، ربما ثلاثة أسابيع أو نحو ذلك، قبل أن نعود».