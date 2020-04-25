شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يدخل سباق التعاقد مع «بوجبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، عن مفاجأة كبرى بشأن وجهة الدولى الفرنسى بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، فى الميركاتو الصيفى المقبل. وانتشرت شائعات فى إنجلترا، تفيد بعدم وجود نية لدى مانشستر يونايتد، لتفعيل خيار تمديد عقد بوجبا حتى صيف 2022. ويرتبط بوجبا بعقد مع مانشستر يونايتد، حتى نهاية الموسم المقبل، ما يزيد من فرص بيعه هذا الصيف، لتجنب

رحيله المجانى.

وقالت الصحيفة إن إنتر ميلان سينافس الثلاثى يوفنتوس وريال مدريد وباريس سان جيرمان، على ضم بوجبا، فى الميركاتو الصيفى المقبل. وارتبط يوفنتوس منذ فترة طويلة بلم الشمل مع بوجبا من جديد، ومن المعروف أيضًا أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان مهتمان بضم اللاعب. وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر سيعمل على الجمع بين بوجبا وأنطونيو كونتى مجددًا، حيث سبق لهما

العمل فى يوفنتوس.