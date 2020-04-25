شكرا لقرائتكم خبر عن بوروسيا دورتموند يسعى لتحصين «سانشو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزى أن بوروسيا دورتموند واثق من إقناع نجمه الشاب جادون سانشو بالبقاء، رغم إغراءات عمالقة البريميرليج. وارتبط اسم سانشو بالعودة إلى الدورى الإنجليزى من جديد، بدءًا من الموسم المقبل، وذلك فى ظل اهتمام أندية مانشستر يونايتد وتشيلسى بالحصول على خدماته.

وقالت الصحيفة إن دورتموند يسعى لتمديد عقد سانشو لموسم آخر، حتى صيف 2023، مع رفع راتبه إلى 9 ملايين جنيه إسترلينى فى الموسم، بزيادة (3.5 مليون إسترلينى) ليصبح ثانى أعلى أجر فى الفريق. وكانت أنباء قد ترددت عن احتمالية تأجيل مانشستر يونايتد وتشيلسى مفاوضاتهما لضم سانشو إلى الموسم المقبل؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التى أحدثها فيروس كورونا.

وتردد أن سانشو اتفق بالفعل مع مانشستر يونايتد الأسبوع الماضى، على كل تفاصيل الانتقال إلى أولد ترافورد. ويرفض دورتموند التراجع عن المبلغ المطلوب لبيع سانشو (120 مليون إسترلينى وبالتالى لن يدخل فى أى مفاوضات هذا الصيف من شأنها أن تقلل من هذا الرقم.