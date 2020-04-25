شكرا لقرائتكم خبر عن «رينارد» يعلن تخفيض راتبه دعمًا لإدارات الصحة بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، موافقته على تخفيض راتبه دعما لإدارات الصحة في المملكة العربية في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وكتب رينارد، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قررت المشاركة في دعم إدارات الصحة في البلاد عن طريق تخفيض راتبي».
وأضاف: «لقد اتخذت هذه المبادرة من أجل دعم جميع الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا. أتمنى لكم كل التوفيق، ابقوا في المنزل».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
4,319
-
تعافي
1,114
-
وفيات
307
كانت هذه تفاصيل خبر «رينارد» يعلن تخفيض راتبه دعمًا لإدارات الصحة بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.