أوليمبياكوس يواجه خطر الهبوط لدوري الدرجة الثانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020 يواجه أوليمبياكوس، الفريق الأبرز في كرة القدم اليونانية، خطورة الهبوط لدوري الدرجة الثانية، بسبب فضيحة الفساد والتلاعب بمباريات تعود لعام 2015. ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن هناك 15 شخصا مسؤولاً يواجهون تحقيقات في هذا الصدد إضافة لتورط نادي أتروميتوس، وفقاً للمادة الـ27 من لوائح السلوك بالاتحاد اليوناني لكرة القدم. ويواجه الناديان إضافة للأشخاص المتورطين، ومن بينهم الرئيس المثير للجدل ومالك نادي أوليمبياكوس، إيفانجيلوس ماريناكيس، الذي يمتلك أيضا نادي نوتنغهام فورست بـ"التشامبيون شيب ليغ"، تهمة "تزوير نتيجة مباراة بهدف ربح مراهنات". ويواجه الناديان خطورة الهبوط لدوري الدرجة الثانية إضافة لغرامات قد تصل لثلاثة ملايين يورو لكل فريق وحرمان الأشخاص المتورطين من العمل بالرياضة مدى الحياة.





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