شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رينارد يعلن تخفيض رابته مع المنتخب السعودي بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020 قرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي تخفيض راتبه بعد وقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

Advertisements وقرر رينارد تخفيض راتبه مع المنتخب السعودي كنوع من المساهمة لدعم الإدارة الصحية في البلاد. وغرد رينارد عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" قررت المشاركة في دعم إدارة الصحة في البلاد عن طريق تخفيض راتبي، لقد بادرت بهذه المباردة من أجل دعم الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا". وأضاف:" أتمنى للجميع كل التوفيق.. ابقوا في المنزل".

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