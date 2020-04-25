شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يرفض الانتقال لـ بيراميدز بعد انتهاء إعارته فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض رمضان صبحي الانتقال لصفوف بيراميدز الراغب في الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء اعارته للأهلي بنهاية الموسم الجاري، وعودته لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي.

وأكد رمضان صبحي للمقربين منه أن رغبته الأولى هي العودة لأوربا سواء من بوابة ناديه هيدرسيفيلد أو الانتقال لأى نادي أخر يلعب في أحد الدوريات الخمسة الكبرى، معلناً أن رغبته الثانية حال البقاء في الدوري المصري هي الاستمرار مع النادي الأهلي.

Advertisements

ويجد الأهلي صعوبة في الاحتفاظ برمضان صبحي بسبب مغالاة ناديه الكبيرة في ملف تسويقه، حيث يطلب هيدرسيفيلد نحو 9 ملايين يورو لبيعه أو 3 ملايين يورو لإعارته، وهى المبالغ التى تفوق إمكانيات الخزينة الحمراء فى الوقت الحالى.

وكلّف محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بفتح باب التفاوض مرة أخرى مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي نهائياً بعدما تراجع النادي عن موقفه السابق بتجميد صفقة رمضان صبحى المُعار من نادى هيدرسفيلد، وقرر الدخول فى مفاوضات مع النادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً على خلفية المستجدات التى فرضت نفسها على الصفقة مؤخراً وجعلت الأهلى يُعيد التفكير فى شراء اللاعب نهائياً .