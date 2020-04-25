شكرا لقرائتكم كارتيرون يتابع تنفيذ البرنامج التدريبى للاعبي الزمالك في رمضان بالفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي متابعة تنفيذ لاعبي الفريق للبرنامج التدريبي المكلفين به خلال شهر رمضان الجاري، وذلك لضمان تحقيق اللاعبين اكبر استفادة من البرنامج خلال فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا المنتشر.

ويحضر الجهاز المعاون تقرير يوميا لكارتيرون عن تدريبات اللاعبين في رمضان مرفقا به بعض الفيديوهات التي يرسلها اللاعبون للجهاز الفني اثناء خوض التدريباتن ويقوم كارتيرون بمناقشة التقرير مع جهازه المعاون بشكل مستمر، وتعديل أي ملاجظات.

وطالب باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، أخصائى التغذية بالفريق بوضع برنامج تغذية خاص للاعبين خلال شهر رمضان الكريم لتجنب زيادة أوزانهم خلال الشهر المبارك، تحسبا لعودة النشاط الرياضى فى أى وقت بعد شهر رمضان، خاصة فى ظل توقفه فى الوقت الحالى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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وقرر كارتيرون متابعة برنامج التغذية الخاص باللاعبين مع الجهاز الطبى للفريق، ومتابعة حالة كل لاعب على الصعيد البدنى حرصا على حفاظ اللاعبين على لياقتهم خلال الفترة المقبلة.

فيما لجأ المدرب الفرنسى لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث طلب بإنشاء مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب" للاعبين، حتى يتابع كل مدرب بالجهاز المعاون مجموعة من اللاعبين.