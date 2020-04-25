شكرا لقرائتكم الأهلى يداعب على معلول: أنت في قلوبنا فلنحضر الثعبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غازلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" نجم القلعة الحمراء على معلول. ونشرت الصفحة صورة للظهير التونسى معلقة عليها :" أنت في قلب كل أهلاوى". كان معلول قد ظهر في أحد البرامج التلفزيونية وأكد على خوفه من الحيوانات موضحا أن تأثير الثعبان اهون من التوقيع لنادى الزمالك.

معلول

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