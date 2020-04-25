شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر تخفيض راتب ربيع ياسين 15 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تخفيض راتب ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب بنسبة 15 %، فى ظل توقف النشاط فى الوقت الحالى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

فى السياق ذاته، قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وتحديدا المنتخب الأول والأوليمبى تخفيض الرواتب الشهرية بنسبة 25٪؜ ،وحرص جهاز المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، على المشاركة المجتمعية للمساهمة فى رفع العناء عن كاهل الأسر المتضررة من الظروف الصعبة الطارئة بالبلاد بسبب فيروس كورونا ، وتحمل جهاز المنتخب تكاليف 120 أسرة من متضررى تلك الأحداث.

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كما وافقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني علي تخفيض راتب حسام البدرى بنسبة 25‎ % بناء على طلبه‎‎ لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة النشاط الرياضي الكروي بعد تخطي البلاد لتلك الظروف الصعبة.

وعلى نفس الوتيرة، قرر جهاز المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني المساهمة في دورهم المجتمعي بكفالة 500 أسرة في مبادرة "تحدي الخير" و100 أسرة في مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيًا مع الظروف التي تمر بها البلاد في مكافحة تفشي فيروس كورونا.