شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: بونفرير مدرب ألعاب قوى والأهلى لم يخسر دورى سيد عبد النعيم بأوامر عليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك الأسبق على حديث الهولندي جو بونفرير المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر أن الأخير خسر الدورى موسم 2002/2003 بأوامر عليا.

وقال إبراهيم سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ردا على زميله أحمد عيد:" هو حد ياخد على كلامه بونفرير ده مدرب ألعاب قوي أصلا جماهير الأهلي كانت متواجده في الاستاد للاحتفال بالدوري".

وخسر الأهلي الدوري في الجولة الأخيرة آنذاك، بعد أن خسر أمام إنبي بهدف سيد عبد النعيم، فيما فاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف حسام عبد المنعم.

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