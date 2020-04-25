شكرا لقرائتكم "طائرة ورق" تعيد إمام عاشور لأيام الطفولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد إمام عاشور لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، ذكريات الطفولة، مستعينًا بطائرة ورقية، حيث قام اللاعب بنشر مقطع فيديو قصير خلال التحكم فى طائرة ورقية، وعلق أحد أصدقائه: "ملك الهليكوبتر فى مصر".

فى سياق متصل يفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خروج إمام عاشور، صانع ألعاب الفريق الأبيض، معارا فى الموسم الجديد من قلعة ميت عقبة حتى يشارك بشكل أساسى بصورة منتظمة، ثم يعود إلى الفريق الأبيض عقب نهاية تلك الإعارة.

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وناقش كارتيرون مع جهازه المعاون فكرة خروج إمام عاشور على سبيل الإعارة فى الموسم الجديد، خاصة فى ظل عدم حصوله على فرصة للتواجد اساسيًا مع الفريق منذ بداية الموسم الحالى، حيث شارك فى 4 مباريات فى الدورى الممتاز فقط، بواقع 158 دقيقة، لذا فضل فى خروجه للإعارة حتى يحصل على خبرات المشاركة.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مناقشة جهازه المعاون حول شكل قائمة الفريق فى الموسم الجديد، وذلك فى إطار فترة التوقف الحالية التى تأتى بسبب تعليق النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث حدد كارتيرون مع جهازه المعاون بالزمالك، تصورًا حول شكل قائمة الفريق فى الموسم المقبل وأن يكون هناك بدائل فى كل مركز حتى لا يجد الأبيض نفسه أمام تخمة فى مركز معين وبديل وحيد فى مركز آخر لذا يفضل المدرب الفرنسى أن يكون كل مركز به لاعب أو إثنين أو ثلاثة وفقا لأهمية كل مركز بدلا من توظيف لاعبين بمراكز مختلفة عن مراكزهم.

ومن المقرر أن ينتهى كارتيرون من تصوره خلال الفترة الحالية حتى يقدمه بشكل كامل إلى مجلس إدارة الزمالك حيث يحرص المدرب الفرنسى على الالتزام بالتواجد فى محل إقامته بالقاهرة خلال الفترة الحالية دون الخروج لتجنب فيروس كورونا، حيث تم تعليق مختلف المنافسات المحلية وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية لتجنب ذلك الفيروس.