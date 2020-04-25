تبرع اللاعب ميلان بعدد 24 الف كمامة

قام مهاجم نادي ميلان اللاعب رافاييل لياو بالتبرع بحوالي 24 ألف كمامة لمستشفى كبيرة في البرتغال وجاء ذلك لدعم البلاد في مكافحة انتشار فيروس الكورونا ويتم العمل على إرسال الكمامات إلى مستشفى جارسيا دي أورتا في ألمادا لشبونة، وهذا يعد تضامن من اللاعب مع بلاده.

وقد تم الإعلان عن بيان خاص من المستشفى يذكر فيه” مستشفى جارسيا دي أورتا تبدي امتنانها لما قدمه اللاعب ووالده أنطونيو لياو”، ومع توقف الأنشطة الرياضية في ابلاد عاد لياو إلى بلاده لحين مرور هذه الفترة ومن الجدير بالذكر أن لياو انضم في الصيف الماضي إلى صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليون يورو، واستطاع أن يسجل هدفين في 22 مباراة.