شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول حديث لاعبى الأهلى بعد الوقوع فى "فخ المقالب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الدولى التونس على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى، حديث العديد من زملائه بالفريق، بعد أن وقع فى فخ المقالب ببرنامج رامز جلال، حيث نجح اللاعب التونسى فى خطف جميع الأنظار حوله بتصريحاته المثيرة.

ونشر كلاً من رمضان صبحى ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمود متولى لاعبو الأهلى، صورًا عبر استورى الانستجرام الخاص بهم، لمعلول خلال وقوعه فى "المقلب" مبدون سعادتهم بما حدث لزميلهم "معلول".

وكان الظهير الأيسر للأهلى، أكد إنه يرتبط بعلاقة قوية مع القلعة الحمراء وجماهير النادى، لافتًا إلى إنه لا يفكر فى الرحيل.

أضاف على معلول، إنه لن يوافق على التوقيع للزمالك، نظرًا لعلاقته الوطيدة بالأهلى وجماهيره، قائلاً: "الثعبان أهون"، وذلك نظرًا لخوف معلول الشديد من الثعابين والحيوانات بشكل عام.

تابع معلول حديثه، مؤكدًا إنه على علاقة قوية مع التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، لافتًا إلى إنه لم يتحدث مع حمدى النقاز بعد هروبه من قلعة ميت عقبة لا يعلم السبب وراء رحيله بهذا الشكل.

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