شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يُشيد بامكانيات صالح جمعة: "ده المعلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدولى التونسى علي معلول ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بموهبة صالح جمعة صانع ألعاب المارد الأحمر، حيث أطلق عليه لقب "المعلم" نظرًا لتمتعه بموهبة عالية وامكانيات كبيرة فى مركز صناعة اللعب.

أضاف معلول فى تصريحات تليفزيونية، إنه لا يعلم سبب رحيل مواطنه حمدى النقاز عن الزمالك، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بالمسائل الشخصية ولا دخل له فيها، مؤكدًا عدم علمه بسبب رحيل مواطنه النقاز عن قلعة ميت عقبة، موضحا أن علاقته بمواطته فرجانى ساسى جيدة.

وعن سبب رفض فكرة انتقاله للزمالك قال معلول: "عشان أنا وجماهير الأهلي بيننا حب كبير.

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في وقت سابق، أشاد على معلول بجمهور الأحمر، مؤكدًا أنه ليس له مثيل على مستوى العالم، خاصة أن الجمهور يساند الكيان فقط ولا يدعم الأشخاص، وعن شارة قيادة الأهلي، قال على معلول، "القيادة غير مرتبطة بارتداء الشارة، والشخصية هى الأساس، وأغلب نجوم الأهلي يتمتعون بالشخصية القيادة ويظهر ذلك داخل المستطيل الأخضر".

ورفض النادي الأهلي فكرة مناقشة العروض التي بدأت تأتي للدولي التونسي على معلول من بعض الأندية الخليجية على سبيل "جس النبض" خلال الفترة الماضية حيث أبدى بعض وكلاء اللاعبين رغبة عدة أندية خليجية في ضم الظهير الدولي التونسي الصيف المقبل وبعد الخروج من "محنة" كورونا التي اجتاحت العالم كله وتسببت في تجميد النشاط الرياضي عالمياً.

ورغم أن وكلاء اللاعبين وبعض الأندية الخليجية أبدت رغبتها في تقديم عرض مالي جيد للأهلي إلا أن الإدارة الأهلاوية رفضت مناقشة الفكرة من الأساس لأن معلول من أهم ركائز الفريق بل يُعد أهم لاعبي القلعة الحمراء في الفترة الحالية ومعه الحارس محمد الشناوي لذا فأن التفكير في بيعه مهما كانت الإغراءات أمر مرفوض تماماً من جانب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر وإدارة النادي التي أتفقت مع المدير الفني بشأن ضرورة الحفاظ على بعض اللاعبين الأساسيين في الموسم المقبل من أجل المنافسة على البطولات.