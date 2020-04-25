شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يرفض الانتقال لبيراميدز حال الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض رمضان صبحي الانتقال لصفوف بيراميدز الراغب في الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته للأهلي بنهاية الموسم الجاري، وعودته لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الأنجليزي.

وأكد رمضان صبحي للمقربين منه أن رغبته الأولى هي العودة لأوروبا سواء من بوابة ناديه هيدرسيفيلد أو الانتقال لأى نادي أخر يلعب في أحد الدوريات الخمسة الكبرى، معلناً أن رغبته الثانية حال البقاء في الدوري المصري هي الاستمرار مع النادي الأهلي.

ويجد الأهلي صعوبة في الاحتفاظ برمضان صبحي بسبب مغالاة ناديه الكبيرة في ملف تسويقه، حيث يطلب هيدرسيفيلد نحو 9 ملايين يورو لبيعه أو 3 ملايين يورو لإعارته، وهى المبالغ التى تفوق إمكانيات الخزينة الحمراء فى الوقت الحالى.

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وكلّف محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بفتح باب التفاوض مرة أخرى مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي نهائياً بعدما تراجع النادي عن موقفه السابق بتجميد صفقة رمضان صبحى المُعار من نادى هيدرسفيلد، وقرر الدخول فى مفاوضات مع النادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً على خلفية المستجدات التى فرضت نفسها على الصفقة مؤخراً وجعلت الأهلى يُعيد التفكير فى شراء اللاعب نهائياً .

وطلب الخطيب من أمير توفيق معرفة شروط النادى الإنجليزى للاستغناء عن اللاعب نهائياً ومعرفة موقف اللاعب من العروض الأخرى التي ترغب في شراؤه ومن المقرر أن يُقدم أمير توفيق تقريراً عن تفاصيل موقف اللاعب ومطالب النادي الإنجليزي ومنافسي الأهلي في الصفقة لمحمود الخطيب خلال الأيام المقبلة.