شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول ردًا على اللعب للزمالك: الثعبان أهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدولى التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، إنه يرتبط بعلاقة قوية مع القلعة الحمراء وجماهير النادى، لافتًا إلى إنه لا يفكر فى الرحيل.

أضاف على معلول فى برنامج "المقالب" الذى يقدمه رامز جلال، إنه لن يوافق على التوقيع للزمالك، نظرًا لعلاقته الوطيدة بالأهلى وجماهيره، قائلاً: "الثعبان أهون"، وذلك نظرًا لخوف معلول الشديد من الثعابين والحيوانات بشكل عام.

تابع ظهير أيسر الأهلي حديثه، مؤكدًا إنه على علاقة قوية مع التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، لافتًا إلى إنه لم يتحدث مع حمدى النقاز بعد هروبه من قلعة ميت عقبة لا يعلم السبب وراء رحيله بهذا الشكل.

في وقت سابق، أشاد على معلول بجمهور الأحمر، مؤكدًا أنه ليس له مثيل على مستوى العالم، خاصة أن الجمهور يساند الكيان فقط ولا يدعم الأشخاص، وعن شارة قيادة الأهلي، قال على معلول، "القيادة غير مرتبطة بارتداء الشارة، والشخصية هى الأساس، وأغلب نجوم الأهلي يتمتعون بالشخصية القيادة ويظهر ذلك داخل المستطيل الأخضر".

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ورفض النادي الأهلي فكرة مناقشة العروض التي بدأت تأتي للدولي التونسي على معلول من بعض الأندية الخليجية على سبيل "جس النبض" خلال الفترة الماضية حيث أبدى بعض وكلاء اللاعبين رغبة عدة أندية خليجية في ضم الظهير الدولي التونسي الصيف المقبل وبعد الخروج من "محنة" كورونا التي اجتاحت العالم كله وتسببت في تجميد النشاط الرياضي عالمياً.

ورغم أن وكلاء اللاعبين وبعض الأندية الخليجية أبدت رغبتها في تقديم عرض مالي جيد للأهلي إلا أن الإدارة الأهلاوية رفضت مناقشة الفكرة من الأساس لأن معلول من أهم ركائز الفريق بل يُعد أهم لاعبي القلعة الحمراء في الفترة الحالية ومعه الحارس محمد الشناوي لذا فأن التفكير في بيعه مهما كانت الإغراءات أمر مرفوض تماماً من جانب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر وإدارة النادي التي أتفقت مع المدير الفني بشأن ضرورة الحفاظ على بعض اللاعبين الأساسيين في الموسم المقبل من أجل المنافسة على البطولات.