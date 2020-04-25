اتحاد الكرة يُخفض عقود الجهاز الفني لمنتخب الشباب

قرر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تخفيض عقود الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين، في ظل تعليق النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا كان اتحاد الكرة اتفق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الأول والأولمبي، على تخفيض قيمة عقودهم 25% لنفس السبب.

وأبدى مسئولو اتحاد الكرة سعادتهم بتفهم الأجهزة الفنية للظروف الراهنة وإبدائهم مرونة كبيرة في مسألة تخفيض العقود.

للمنتخبات الأول والأولمبي، على تخفيض قيمة عقودهم 25% لنفس السبب.وأبدى مسئولو اتحاد الكرة سعادتهم بتفهم الأجهزة الفنية للظروف الراهنة وإبدائهم مرونة كبيرة في مسألة تخفيض العقود.

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