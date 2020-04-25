الأهلي يجمد مفاوضات نجوم بيراميدز

استقر مسؤولو النادي الأهلي على تجميد أي صفقات من فريق بيراميدز في الموسم الجديد وعدم التفاوض مع أي لاعب لضمه من بيراميدز.

وتوترت العلاقة بين الناديين بعد العرض الضخم الذي حصل عليه أحمد فتحي نجم الأهلي من بيراميدز

بتقاضي 51 مليون جنيه في 3 مواسم وهو ما جعله يرفض التجديد للقلعة الحمراء.

ورفض مسؤولو الأهلي التعاون مع بيراميدز في بعض الصفقات المستقبلية رغم أن لجنة التخطيط وضعت عدة

لاعبين على رادار الفريق الأحمر لضمه في الموسم الجديد وعلى رأسهم نبيل عماد دونجا ورجب بكار والبرازيلي ماركوس كينو.وتتجه النية لدى النادي الأهلي لرفض تكرار سيناريو محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الذي انضم في اللحظات الأخيرة بعد ضغوط كبيرة قام بها اللاعب للرحيل عن بيراميدز والانضمام للأهلي.