اتحاد الكرة الإماراتي يشدد على الأندية بعدم التعاقد مع لاعبين حتى انتهاء الموسم

شدد اتحاد الكرة الإماراتي، على جميع الأندية الرياضية التابعة له بعدم إبرام أية صفقات أو دفع مقابل مادي الفترة المقبلة، مع قرب فترة الانتقالات الصيفية، منعاً للدخول في أية مشكلات تتعلق بمشاركة اللاعبين.

ونقلت الصحافة الإماراتية اليوم السبت تصريحات أحد المسؤولين باتحاد اللعبة، والتي أكد فيه رفض الاتحاد لمطالب عدد من الأندية بالتعاقد مع لاعبين جدد الفترة القادمة ومشاركتهم مع الفريق في حال استكمال منافسات الموسم عقب فترة التوقف بسبب تداعيات فيروس

وأكد مسؤول الاتحاد، أن جميع الأندية المشاركة ستخوض كافة المنافسات حال استكمال الموسم بالقوائم الفعلية المعتمدة حالياً لديهم دون أية إضافات جديدة، وهذا الأمر سيسرى حتى إصدار قرار نهائي متعلق بالموسم الرياضي الحالي إما بالاستئناف أو الإلغاء.

علي صعيد آخر طالبت عدد من الأندية الإماراتية بخطاب رسمي اتحاد اللعبة هناك بضرورة إجراء عددمن التعديلات فيما يخص اللوائح الخاصة بانتقالات اللاعبين والتحكيم والاستئناف على العقوبات المقررة على الفرق الرياضية. رفض الاتحاد لمطالب عدد من الأندية بالتعاقد مع لاعبين جدد الفترة القادمة ومشاركتهم مع الفريق في حال استكمال منافسات الموسم عقب فترة التوقف بسبب تداعيات فيروس كورونا وأكد مسؤول الاتحاد، أن جميع الأندية المشاركة ستخوض كافة المنافسات حال استكمال الموسم بالقوائم الفعلية المعتمدة حالياً لديهم دون أية إضافات جديدة، وهذا الأمر سيسرى حتى إصدار قرار نهائي متعلق بالموسم الرياضي الحالي إما بالاستئناف أو الإلغاء.علي صعيد آخر طالبت عدد من الأندية الإماراتية بخطاب رسمي اتحاد اللعبة هناك بضرورة إجراء عددمن التعديلات فيما يخص اللوائح الخاصة بانتقالات اللاعبين والتحكيم والاستئناف على العقوبات المقررة على الفرق الرياضية.

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