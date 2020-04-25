كيف تفاعل الأهلي مع ثعبان علي معلول؟

تفاعل الحساب الرسمي للنادي الأهلي مع تصريحات النجم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق عبر برنامج (رامز مجنون رسمي) بقناة إم بي سي مصر. رسمي) بقناة إم بي سي مصر. ونشر الحساب الإنجليزي للنادي الأهلي عبر تويتر صورة لمعلول وكتب له:" احضر له الثعبان". وتلقى معلول سؤالاً من رامز جلال " سأجعلك توقع للزمالك أو يلدغك الثعبان" ورد معلول قائلاً:" احضر الثعبان". صورة لمعلول وكتب له:" احضر له الثعبان". وتلقى معلول سؤالاً من رامز جلال " سأجعلك توقع للزمالك أو يلدغك الثعبان" ورد معلول قائلاً:" احضر الثعبان".

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