أرسنال يوافق على فتح مقر تدريباته للاعبي الفريق

قرر نادي أرسنال الإنجليزي السماح للاعبي الفريق، بالعودة إلى ملعب تدريبات الفريق، الأسبوع المقبل، وستكون التدريبات بشكل منفرد فقط.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن

المتحدث الرسمي بأسم نادي أرسنال أكد أن تم السماح للاعبين بالعودة، وسيتم التعامل معهم بحذر، وسيتم الاحتفاظ على التباعد الاجتماعي طوال فترة التدريب وفق الاجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات الصحية بالدولة.

وأضافت الشبكة، أنه مباني التدريبات سيتم إغلاقها، حيث سيتقصر ذهاب اللاعبين للتدريبات بشكل منفرد فقط، ويعودوا بعدها لمنازلهم.