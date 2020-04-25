تشيلسي يؤكد التزامه بدفع أجور اللاعبين كاملة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم السبت، رفضه تخفيض رواتبهم لاعبيه في الفترة الحالية، على إثر تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.
وأصدر النادي بيانًا عبر الموقع الالكتروني، أكد خلالهأنه سيمنح اللاعبين وإداريو النادي رواتبهم بشكل كامل خلال فترة تعليق النشاط الكوري بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأضاف البيان أن نادي تشيلسي يتعهد بتعويض الموظفين المؤقتين بالنادي المتضررين من حالة الطوارئ في بريطانيا والتي من المقرر أن تستمر إلى 30 يونيو المقبل.
يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كان قد علّق النشاط الرياضي لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.
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