شالكة يسعى لشراء لاعب برشلونة بشكل نهائي

تنوي إدارة نادي شالكة الألماني، شراء لاعبها، جان كلير توديبو ، المعار من صفوف نادي برشلونة، خلال الانتقالات الشتوية الماضية، بشكل نهائي بعد تألقه مع الفريق.

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة نادي شالكة ترغب بضم توديبو صاحب الـ20 عامًا، بشكل نهائي، لكنه سيحاول تخفيض السعر المطلوب لشراءه، حيث وقع نادي

برشلونة مبلغ 25 مليون يورو، 5 ملايين كمتغيرات في بند أحقية الشراء.

وأضافت أ، مسؤولو النادي الألماني يرون أن المبلغ المطلوب صعب، وسط التوقف الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا، والأوضاع الاقتصادية والمالية على أغلب الأندية.