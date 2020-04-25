تنوي إدارة نادي شالكة الألماني، شراء لاعبها، جان كلير توديبو ، المعار من صفوف نادي برشلونة، خلال الانتقالات الشتوية الماضية، بشكل نهائي بعد تألقه مع الفريق.
أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة نادي شالكة ترغب بضم توديبو صاحب الـ20 عامًا، بشكل نهائي، لكنه سيحاول تخفيض السعر المطلوب لشراءه، حيث وقع ناديبرشلونة مبلغ 25 مليون يورو، 5 ملايين كمتغيرات في بند أحقية الشراء.
وأضافت أ، مسؤولو النادي الألماني يرون أن المبلغ المطلوب صعب، وسط التوقف الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا، والأوضاع الاقتصادية والمالية على أغلب الأندية.
كانت هذه تفاصيل خبر شالكة يسعى لشراء لاعب برشلونة بشكل نهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.