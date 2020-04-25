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ألمانيا ترفض ارتداء لاعبي كرة القدم للكمامات

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أعلنت الحكومة الألمانية اليوم السبت، رفضها ارتداء لاعبي فرق كرة القدم، للأقنعة الواقية "الكمامات"، خلال ممارسة أي نشاط بدنى متعلق بالكرة سواء عند التدريبات أو في المباريات الرسمية.
وأعلنت وزارة العمل الألمانية رفضها القاطع لتلك الفكرة، بداعي تأثيرها السلبي على اللاعبين خاصة عند بذل أي جهد بدني.
واجتمع وزير العمل الألماني مع رابطة دوري كرة القدم، من أجل

إخبارهم برفض السلطات تلك الفكرة، والمناقشة في تقديم أفكار أخرى أكثر واقعية، فيما يتعلق بإجراءات الوقاية.
وتشير التوقعات إلى إمكانية استئناف مسابقة الدوري الألماني في مايو المقبل، خاصة مع عودة الحياة إلى طبيعتها في ألمانيا ببعض القطاعات.
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