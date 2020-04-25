زياش ينتقد قرار الاتحاد الهولندي بعد إلغاء الدوري

شن المغربي حكيم زياش نجم فريق أياكس الهولندي، هجومًا عنيفًا على قرار اتحاد الكرة الهولندي، أمس الجمعة، بإلغاء دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بسبب فرض حالة الطوارئ العامة في البلاد حتى مطلع سبتمبر المقبل لمواجهة جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأضاف زياش في تصريحاته:" انه شئ غير ملموس ما سمعته،

نحن متصدرين الدوري، كيف يتم إلغاءه، الأحاديث التي تقول أن الكمار يستحق الدوري أكثر منا لانها تغلب علينا مرتين في المواجهات المباشرة أمر غريب، هل أصبح فارق الاهداف لا يعتمد الأن؟ هذا هراء".

وتابع:" لا تتذكرون كيف توج إيدهوفين بالدوري

الهولندي في عام 2007؟ بفارق هدف فقط! ".

وهو ما وافقه مدربه تين هاج المدير الفني لفريق أياكس قائلًا:" لقد تمكننا من تحقيق الصدارة بعد خوض قرابة 76% من مباريات الموسم، أنه أمر محبط، لكنني أدرك تماماً أن المصلحة العامة تقتضي ذلك وبالطبع حياة الشعوب أهم من تتويج فريقي بلقب الدوري".

وتصدر أياكس الدوري الهولندي بفارق الأهداف عن نظيره ألكمار، حيث يملك كلا الفريقين 56 نقطة.