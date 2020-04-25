ستار البريطانية : ريال مدريد تابع عمرو زكي خلال فترة تواجده مع ويجان

كشف تقرير صحفي إنجليزي عن أن نادي ريال مدريد الإسباني كان يراقب اللاعب المصري، عمرو زكي لاعب ويجان أتلتيك السابق، في الموسم الذي قضاه مع ناديه الإنجليزي، وشهد تألقه بشكل لافت وكبير.

وانتقل عمرو زكي لصفوف نادي ويجان، قادمًا من نادي الزمالك على سبيل الإعارة موسم 2008/2009، وتوهج زكي مع صفوف

ويجان حيث سجل 5 أهداف في مبارياته الستة الأولى، و10 أهداف في موسمه الأول ، خلال 16 مباراة، منهم هدفًا رائعًا في شباك ليفربول ، بملعب "أنفيلد".

وأشارت صحيفة ديلي ستار البريطانية عن زكي في تقريرها، لقد نجح في لفت الأنظار له مع ويجان، و

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كانت هناك العديد من الأندية الكبيرة التي تريد التعاقد معه، بما في ذلك ريال مدريد الذي كان يتابعه لكن كل شيء اختفى سريعا وقرر ستيف بروس الاستغناء عنه وصفه باللاعب غير المحترف بسبب تصرفاته، ووصفه ستيف بروس مدرب الفريق بالغير محترف، وقرر عدم التعاقد معه.

ووضعت الصحيفة زكي من ضمن الصفقات التي تألقت لموسم واحد فقط واختفت في الدوري الممتاز مثل عدد من اللاعبين الآخرين بالبريميرليج.