رياضة | على رأسهم جاريث بيل ومارسيلو.. 11 لاعبًا مهدد بالرحيل عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر على رأسهم جاريث بيل ومارسيلو.. 11 لاعبًا مهدد بالرحيل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب سوق الانتقالات الصيفي من الاشتغال، حيث يرغب كل فريق في تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، استعدادا للموسم المقبل.

حيث يرغب ريال مدريد في التخلص من 11 لاعبا خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب تقارير صحفية إسبانية.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، قد أشارت إلى أن ريال مدريد يرغب في التخلص من 11 لاعب خلال الفترة المقبلة.

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وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد سوف يستغنى عن كل من الويلزي جاريث بيل، والبرازيلي مارسيلو، بالإضافة إلى كل من لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز.

وواصلت الصحيفة، أن ريال مدريد يحاول التخلص من لوكا يوفيتش وخاميس رودريجيز وماريانو دياز.

وأتمت الصحيفة، أن مصير كل من ألفونس أريولا وإدير ميليتاو على المحك في مدريد، كذلك ألفارو أودريوزولا لاعب الفريق والمعار لنادي بايرن ميونخ الألماني.