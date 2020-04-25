رياضة | مؤشر جديد لعودة الليجا

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر مؤشر جديد لعودة الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمحت الحكومة الإسبانية عن موعد عودة النشاط الكروي في البلاد مرة أخرى بعدما توقفت عجلة الدوري الإسباني عن الدوران عدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 “.

وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن المواطنون سيسمح لهم بالتحرك دون قيود وسيسمح بممارسة الرياضة من جديد في الثاني من مايو المقبل.

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و لكن سانشيز اشترط ألا تشهد الأيام القادمة زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بين الشباب والفتيات في سن 14 عاماً.

وأشارت تصريحات سانشي، إلى ان عودة النشاط الكروي وشيكة و لكن يعني حديثه أنه ستعود الحياة العامة في إسبانيا لطبيعتها ما يعني إمكانية عودة منافسات الدوري الإسباني بعد التاريخ المذكور.

و يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الليجا قبل توقف المسابقة بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد الذي يحتل خانة الوصيف.