رياضة | 113 سنة إنجازات يا أهلي.. تعرف على أشهر الأهداف التاريخية للشياطين الحمر

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر 113 سنة إنجازات يا أهلي.. تعرف على أشهر الأهداف التاريخية للشياطين الحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلت علينا أمس 24-4-2020 ذكرى تأسيس النادي الأهلي، رقم "113" الحاصل على لقب نادي القرن، والأكثر تتويجا في إفريقيا بالبطولات.

وفي هذه الذكرى يبرز "الخليج 365 الرياضي" أهداف لا تنسى في تاريخ النادي الأهلي

مباراة كأس مصر 2017

بعد أن سجل لاعبو المصري هدف التقدم في الدقيقة 102 من الوقت الإضافي، صمت الجميع ظنا منهم أن اللقب قد فقد، ولكن أتى عمرو جمال في الدقيقة 117 وأدرك هدف التعادل ثم تقدم أحمد فتحي في الدقيقة 121 ليقتل أحلام النادي البورسعيدي، ويتوج الأحمر باللقب.

مباراة الترجي دوري أبطال إفريقيا 2017

الأهلي كاد أن يودع منافسات البطولة بعد أن كان متعادلا في القاهرة بثنائية، ثم تلقى هدفا في مباراة العودة بتونس، ليأتي علي معلول ويدرك هدف التعادل في الدقيقة 50، ثم يضيف جونيور اجايي هدف الفوز في الدقيقة 62، ليصعد الأهلي للدور المقبل.

سداسية النجم

في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2017، كان الأهلي متاخرا بهدفين مقابل هدف أمام النجم الساحلي التونسي، ليأتي في برج العرب ويلقنهم درسا كبيرا، حيث أمطر شباكه بـ6 أهداف مقابل هدفين للفريق التونسي.

مباراة السوبر المصري 2017

اتجهت المباراة إلى الوقت الإضافي، ولم يجد جديد، حتى وقع أحمد مسعود حارس مرمى المصري في خطأ استغله وليد أزارو واسكنه شباك الفريق البورسعيدي في الدقيقة 101، ليتوج الأهلي بطلا لكأس السوبر 2017.

هدف مباراة الكونفدرالية

هدف عماد متعب الذي لا يزال عالقا في الأذهان، حين انتابت الجماهير حالة من الإحباط، ثم يأتي القناص في الدقيقة 96 برأسية ذهبية في شباك سيوي سبور ليتوج الأهلي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية عام 2014، ليكون أول نادي مصري يحصل على بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمسماها الجديد.

هاتريك أبوتريكة في الملعب المالي

في عام 2012، وتحديدا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن كان الأهلي متأخرا بهدف في لقاء الإياب، قبل أن يخسر في الذهاب بهدف نظيف، ليأتي أبوتريكة ويسجل هاتريك، مكن الأهلي من الصعود إلى دور المجموعات.

هدف محمد بركات في مرمى الزمالك

في الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز عام 2010، اقتربت المباراة من النهاية أمام الزمالك، والأبيض متقدم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليأتي محمد بركات هدف التعادل في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

هدف أحمد فتحي في مرمى طلائع الجيش الذي لا ينسى

التقى الأهلي بنظيره طلائع الجيش في مسابقة الدوري الممتاز 2009، وأي نتيجة من المباراة غير الفوز تهدي لقب الدوري للإسماعيلي، وعندما أتت الدقيقة 93، كانت لاتزال النتيجة 1-1، ليطل أحمد فتحي بهدف الفوز قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

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هدف فلافيو

بتاريخ 24 مايو 2009، استطاع نجم الأهلي السابق فلافيو أن يسجل هدف الفوز للأهلي أمام الإسماعيلي، والذي كان في مباراة فاصلة على لقب الدوري، ليتوج الأهلي بطلا.

هدف أبوتريكة اي نهائي كأس مصر 2007

في نهائي كأس مصر 2007 أمام الزمالك، استطاع محمد أبوتريكة أن يجعل المباراة تصل إلى الوقت الإضافي، حيث تعادل في الدقيقة 88، لتصبح النتيجة 2-2، ثم يأتي الأهلي ويتوج باللقب برباعية مقابل ثلاثة.

هدف أبوتريكة الشهير في مرمى الصفاقسي

في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2006، الأهلي تعادل إيجابيا بهدف في الذهاب على أرضه، وبالتالي النتيجة في صالح الصفاقسي، ليأتي محمد أبوتريكة وبعد أن فقدت الجماهير الأمل ويحرز هدف التقدم في مباراة الإياب بتونس عند الدقيقة 92، ليتوج الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا هذه النسخة.

هدف أبوتريكة في السوبر المصري

في عام 2006 وتحديدا في بطولة السوبر المصري، كان التعادل السلبي سيد الموقف في مباراة الأهلي وإنبي، ليظهر أبو تريكة في الدقيقة 92 ليسجل هدف الفوز وهدف البطولة.

هدف برونزية العالم

كان الأهلي متعادلا بهدف أمام كلوب أمريكا المكسيكي، ليأتي محمد أبوتريكة في الدقيقة 79 ويسجل هدف الفوز، ليتوج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية عام 2006.

سداسية الزمالك

سداسية تاريخية لا تنسى، ولازال الجمهور يتغنى بها أمام الزمالك في عام 2002.

هدف أحمد رؤوف في مرمى الدفاع المغربي

أحرز أحمد رؤوف مهاجم النادي الاهلي هدفا قاتلا في مرمى الدفاع المغربي في الدقيقة 94، والذي مكن الأهلي من الصعود إلى دور المجموعات من كأس الإتحاد الأفريقي.

هدف رضا عبدالعال في شبين

سجل رضا عبد العال هدفا قاتلا في مرمي جمهورية شبين في الدقيقة 94 في مسابقة الدوري العام موسم 1996، يظل يتذكره جماهير الأهلي.

هدف أيمن شوقي في نهائي كأس مصر

في نهائي كأس مصر عام 1996، كان الأهلي متعادلا أمام الزمالك بهدف، حتى جاء أيمن شوقي بهدف قاتل في الدقيقة 93 ليهدي القلعة الحمراء البطولة في اللحظات الأخيرة.