رياضة | أحلام فلورنتينو بيريز في إحضار نيمار إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر أحلام فلورنتينو بيريز في إحضار نيمار إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح اللاعب السابق لباريس سان جيرمان واجنر ريبيرو بإن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز "يحلم" بإحضار نيمار إلى السانتياجو برنابيو.

لا يزال مستقبل نيمار موضع تكهنات مستمرة ، حيث يعتقد أن برشلونة يائسة لإعادته إلى كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يهدد فيروس الكورونا بإلحاق الضرر بخطط نقل نيمار إلى برشلونة ، ومع ذلك ، يبقى أن نرى ما إذا كانت تحركات الأموال الكبيرة ستتم قبل موسم 2020-21.

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على الرغم من اعتبار برشلونة المرشح المفضل لنيمار ، زعم وكيل البرازيل الدولي السابق أن مدريد يرغب بشدة بضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

وقال ريبيرو لشبكة إي إس بي إن: "ذهبت إلى مدريد عدة مرات لأن فلورنتينو كان لديه حلم في التعاقد مع نيمار".

وتابع: "كنت معه العام الماضي ، في شهر مايو ، في مكتبه ، وأخبرني حتى أنه لا يزال يحلم بتوقيع نيمار".

سجل نيمار 69 هدف في 80 مباراة في باريس سان جيرمان في جميع المسابقات ، بما في ذلك 18 هدفا في 22 مباراة خلال موسم 2019-20.