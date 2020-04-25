رياضة | أرقام الأهلي تحت رئاسة محمود الخطيب

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر أرقام الأهلي تحت رئاسة محمود الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت فترة تولي محمود الخطيب رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، العديد من الأرقام والإنجازات وأيضًا الإخفاقات، منذ توليه الرئاسة خلفًا للمهندس محمود طاهر.

وتولي الخطيب رئاسة مجلس الأهلي في نوفمبر 2017، ليقترب من عامه الثالث في كرسي الرئاسة، وسط العديد من الأرقام المختلفة الخاصة بفريق كرة القدم.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ماذا قدم فريق كرة القدم بالأهلى تحت رئاسة الخطيب من خلال التقرير الآتي:-

تولي قيادة النادي الأهلي منذ تولي بيبو الرئاسة حتي الأن 6 مدربين، حيث كانت البداية تحت قيادة حسام البدري، ثم الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد ذلك محمد يوسف بشكل مؤقت، ليستلم الأوروجوياني مارتن لاسارتي، ليرحل ويمسك زمام الأمور محمد يوسف مرة آخري بشكل مؤقت، قبل أن يتولى السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي.

تحت قيادة البدري خرج المارد من بطولة كأس مصر في دور الـ8 على يد بيراميدز بهدف مقابل لاشئ، وقبل توديع البطولة كسرت الزمالك عقدة الأهلي والفوز عليه في الدوري بنتيجة 2/1 بعد غياب 11 عامًا.

وجاء كارتيرون في ظروف صعبة وتمكن من الوصول بالفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن خسر أمام الترجي التونسي الموسم قبل الماضي بعدما فاز ذهاباً 3/0 ولكن خسر إياباً 3/1.

Advertisements

وبعدها تم توديع البطولة العربية (كأس زايد للأبطال)، علي يد الوصل الإماراتي بنتيجة 2/2 في مباراة الذهاب، و1/1 في العودة مستفيداً الوصل من التعادل ليصعد على حساب الأهلي، ليخسر بطولتي في أقل من أسبوعين.

ليتولي لاسارتي ليقود الفريق لريمونتادا قوية في الدوري واستعاد الصدارة، بعد أن كان فى المراكز الأخيرة، حيث حقق 9 انتصارات متتالية بعد الخسارة في أول مبارياته أمام بيراميدز، ولكن في أكبر خسارة في تاريخ النادي والكرة المصرية في المشاركات الأفريقية، هزم الأهلي من فريق صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 5/1 مجموع المباراتين، وخروجه من دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

والخروج من كأس مصر من دور الـ16 علي يد بيراميدز بهدف نظيف والتي تسببت في إقالته.

ولكن حقق الفريق بطولات محدودة خلال هذه الفترة، الفوز بالدوري الـ40 والـ41 ولكن كانت هذه المرة بشق الأنفس بالحسم في المباراة قبل النهائية من الموسم، والتتويج بالسوبر المصري للمرة العاشرة في تاريخه أمام المصري البورسعيدي بهدف دون رد.

وتحت ولاية السويسري رينيه فايلر المدرب الحالي، نجح في الفوز ببطولة كأس السوبر المصري لموسم 2019 على حساب الزمالك بنتيجة 3-2.

ثم خسر لقب السوبر موسم 2020 أمام الزمالك، بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة أبوظبي الإماراتية.