رياضة | الكشف عن حقيقة عودة عمر جابر للزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة عودة عمر جابر للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول نادي الزمالك منذ فترة التعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن لنادي بيراميدزفي الصيف القادم لتدعيم الجبهة اليمنى بعد أن أظهر اللاعب موافقة على العودة للأبيض.

وكشف الإعلامي سيف زاهر أن هناك عائق وحيد أمام عودة عمر جابر للزمالك مرة أخرى وهي الراتب الضخم الذي يتقاضاه مع بيراميدز.

وأكد زاهر أن عمر جابر يحصل على 20 مليون جنية في الموسم مع بيراميدز ولكن في حالة عودته للأبيض سيحصل على 11 مليون جنية.

كما أشار سيف زاهر إلى أن عودة عمر جابر للزمالك متوقفه على قراره الشخصي إذا كان سيوافق على تخفيض راتبه.