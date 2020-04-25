رياضة | الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، على الدخول في مفاوضات قوية مع مسئولي وادي دجلة من أجل حسم صفقة مميزة في الموسم الجديد.

ويخطط الزمالك للحصول على خدمات محمد عبدالعاطي، نجم خط وسط دجلة في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويعد عبدالعاطي هو الأقرب للانضمام لصفوف الزمالك، خاصة في ظل إشادة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بمستواه.

وقدم عبدالعاطي مستوى مميز في صفوف دجلة خلال المواسم الأخيرة وكان محط أنظار قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.