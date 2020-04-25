رياضة | قرار جديد من لاعبي أستون فيلا بشأن تخفيض رواتبهم

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 09:25 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من لاعبي أستون فيلا بشأن تخفيض رواتبهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر لاعبو فريق استون فيلا الإنجليزي لكرة القدم إرجاء 25 المئة من رواتبهم للأشهر الأربعة المقبلة لمساعدة النادي في الأزمة المالية المترتبة على فيروس كورونا المستجد.

كما وافق الجهاز الفني لاستون فيلا وأعضاء مجلس الإدارة على نفس الخطوة، بحسب البيان الصادر عبر الموقع الرسمي للنادي اليوم السبت.

وقال كريستيان بورسلو الرئيس التنفيذي لاستون فيلا أن هذه الخطوة ستمكن النادي من دفع رواتب جميع العاملين في النادي بعيدا عن كرة القدم بما في ذلك العاملين بدوام جزئي.

وأضاف بورسلو "سعيد بالإعلان عن المعايير التي تم الاتفاق عليها اليوم لحماية مصدر رزق منتسبينا وعائلاتهم".